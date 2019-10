Mónica Gonzaga con sus hijos despidiendo a Cacho en la Legislatura Porteña

Humberto Vicente Castagna, más conocido como Cacho Castaña, quien falleció este martes a los 77 años tras estar afectado por una infección pulmonar.

Javier Saviola se hizo presente a través de una ofrenda floral en el valatorio de Cacho

La capilla ardiente se habilitó cerca de las 17:00 y ya pasadas las 19:00 comenzaron a ingresar las personas al salón Presidente Perón para despedir a Castaña, entre las que estuvo su esposa Marina Rosenthal.

Alfio Basile despidiendo a su gran amigo Cacho Castaña

El velatorio se prolongaba hasta la medianoche y se retomaba el miércoles de 8:00 a 13:00, momento en el que partirá el cortejo fúnebre hacia el cementerio "Jardín de Paz" de Pilar para inhumar los restos del cantante.

Pablo Alarcón y Lucía Galán despidiendo a su amigo Cacho Castaña.

Entre las personas que asistieron a despedir a Castaña estuvieron el presidente Mauricio Macri, quien antes de llegar escribió en su cuenta de Twitter: "Salgo de despedir a mi amigo Cacho Castaña, que siempre nos hizo sentir bien a todos y supo disfrutar de la vida".

Coco Sily con Oscar González Oro frente a los medios dando notas

También estuvieron los ex entrenadores y amigos Alfio "Coco" Basile y Héctor "Bambino" Veira, el ex representante y también íntimo de Cacho Guillermo Cóppola, la actriz y ex pareja Mónica Gonzaga, la cantante de tango Adriana Varela, los actores Pablo Alarcón y Juan Carlos "El Flaco" García, la actriz Gladys Florimonte, los conductores Coco Sily y Oscar González Oro.

Marina Rosenthal, esposa de Cacho Castaña arrivando a la legislatura

Además, arribaron el doctor Alfredo Cahe, la cantante Lucía Galán, el humorista Carlos Sánchez y el reconocido hincha que portaba el bombo en los mundiales Carlos Pascual Tula.

Asimismo, el astro Diego Maradona y el ex delantero y actual entrenador Javier Saviola y su familia enviaron ofrendas florales.