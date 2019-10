Choque de colectivos en Burzaco, CANAL 26

Seis personas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas a un hospital de la localidad de Burzaco luego de que dos colectivos chocaran y una de las unidades terminara incrustada dentro de una casa ubicada en una ochava.

"Los seis pasajeros que viajaban en uno de los colectivos fueron trasladados al hospital Meléndez con politraumatismos leves, luego de que los dos choferes chocaran en la Avenida Joaquín V. González y Hualfin", en el partido de Almirante Brown, indicaron las fuentes.

Las unidades involucradas son de las líneas de colectivos 271 y 276, y el siniestro se produjo cuando la primera de ellas venía por la calle Joaquín V. González e impactó contra el interno 276 que circulaba por la calle Hualfin.

La colisión provocó que el colectivo 276 diera un giro de 180 grados y se incrustara dentro de una vivienda ubicada en la ochava.