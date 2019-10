El hombre que mató a balazos a un delincuente e hirió a otro para proteger a su sobrino en la puerta de su casa de Longchamps quedó en libertad. El fiscal de Lomas de Zamora, Pablo Rossi, dispuso que no permanezca detenido porque consideró que se trató de un "homicidio en legítima defensa".



El hecho ocurrió a la mañana del jueves, minutos antes de las 7, en una vivienda ubicada en la calle Payró 726, donde un joven de 27 años llegó con su auto, un Chevrolet Onix plateado, y fue abordado con fines de robo por al menos cuatro delincuentes armados.

El joven, que ya había traspasado la reja de su casa, le entregó a la banda las llaves del auto luego de que uno de los asaltantes efectuara un tiro intimidatorio hacia el interior de la propiedad.

Ese disparo alertó al tío de la víctima, un parquero de 47 años, quien vive en la parte superior de la vivienda y salió armado con su pistola Taurus 9 milímetros.

El parquero advirtió que los ladrones huían en el auto de su sobrino, por lo que apuntó al vehículo y efectuó al menos seis disparos, según lo que registró una cámara de seguridad de la casa de la familia asaltada, que se difundió en varios medios.

A raíz de los disparos, los asaltantes huyeron a pie y a unos 30 metros, frente a una vivienda de Payró 810, uno de ellos cayó muerto en la calle, mientras que a la vuelta, sobre la calle Quintana 2009, fue encontrado herido de un balazo en una pierna un joven de 17 años que también habría participado del robo, según las fuentes policiales.