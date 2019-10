Cuadernos de Óscar Centeno

Los seis supuestos cuadernos del chofer Oscar Centeno, que ésta semana fueron entregados a la Justicia, ahora quedaron en poder del Tribunal Oral Federal 7 que tendrá a cargo el debate oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros más de 150 imputados.

Los cuadernos que el miércoles llegaron en poder del fiscal Carlos Stornelli, luego de ser remitidos por este al juez Claudio Bonadio, ahora los mismos quedaron en poder del Tribunal 7.

Los jueces de ese Tribunal tienen a cargo el juicio oral y público, el cual aún no tiene fecha de inicio, contra la ex presidenta Cristina Kirchner, quien es considerada en la causa "jefa" de la asociación ilícita así como ex funcionarios de su gobierno y empresarios.

Noticias relacionadas

La aparición de estos seis de los ocho textos que habían dado inicio a la causa genera suspicacia en los Tribunales de Comodoro Py, por ocurrir a tan pocos días de las elecciones y sobre todo porque el propio Centeno había declarado hace un año que los había quemado.

A partir de ahora el Tribunal evaluará si realiza un peritaje a fines de comprobar la autenticidad de esta documentación pero también no se descarta la citación de Centeno para que reconozca o no si los mismos son suyos.

Los cuadernos le fueron entregados este miércoles a Stornelli por el periodista del diario La Nación Diego Cabot, quien detalló que los recibió de una persona cuya identidad no dio a conocer.

Cabot había sido quien entregó por primera vez a Stornelli y al juez federal Claudio Bonadio las fotocopias de los cuadernos originales, que dieron lugar a la causa por sobornos en la obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner.