Donald Trump confirmó que el líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, fue asesinado en una redada realizada por el Ejército estadounidense en el noroeste de Siria. Según un alto funcionario de Defensa estadounidense y una fuente con conocimiento, la confirmación final está pendiente mientras se realizan pruebas de ADN y biométricas.

La CIA ayudó a localizar al líder de ISIS, dijo el funcionario de Defensa. Las fuerzas iraquíes también dieron “información importante” en la operación.

Trump aprobó la misión dirigida contra al-Bagdadi. Ningún militar estadounidense fue asesinado en la operación, dijo el mandatario.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) lideradas por los kurdos tuitearon que hubo una operación conjunta “exitosa” con Estados Unidos, pero no mencionaron específicamente cuál era esa operación ni dieron más detalles.

For five months there has been joint intel cooperation on the ground and accurate monitoring, until we achieved a joint operation to kill Abu Bakir al-Bagdadi.



Thanks to everybody who participate in this great mission.@realDonaldTrump#SDF#USArmy #Rojava #Baghdadi