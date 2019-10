Votación de Verónica Magario

La candidata a vicegobernadora de Buenos Aires por el Frente de Todos, Verónica Magario, votó alrededor de las 14:40 en La Matanza.

La jefa comunal celebró el acto eleccionario y destacó que, por esas horas, el 50 por ciento de los vecinos de su partido ya había emitido su voto. “Este es un acto de la democracia que es importantísimo”, manifestó.

La compañera de fórmula de Axel Kicillof pasó por el cuarto oscuro en el Instituto Educativo Almafuerte, en San Justo y dialogó allí con los medios que se habían acercado al lugar para cubrir su votación. En declaraciones a la prensa, celebró estar “en La Matanza cumpliendo mi función y en mi lugar en el mundo”.

“Creo que hay un clima de esperanza, que se ve en los vecinos y en familias enteras que vienen a votar. Hay alegría en la gente por la esperanza de lo que está por venir”, aseguró.

Consultada por el desarrollo de los comicios, indicó que “hubo pequeñas cuestiones que fueron ínfimas que no deben preocupar. Lo importante es que la gente ya esté votando”. Asimismo, precisó que para el mediodía ya había votado el 50 % del padrón de su comuna. “Este es un acto de la democracia que es importantísimo”, consideró.

Los periodistas también le preguntaron a la intendenta por cómo continuaría la jornada y sobre si se mantenía en contacto con Kicillof. Al respecto, respondió cada uno pasará la tarde con su familia y que luego se reunirán. “Esta noche iremos a Chacarita. Vamos a estar todos juntos y, por supuesto, después volveremos para nuestros pagos”, dijo.