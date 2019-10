Adrián Pérez y Rogelio Frigerio

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó tras el cierre de los comicios que "ha concurrido a votar más del 80 por ciento del electorado" y ratificó que esperan dar a conocer los primeros resultados "a partir de las 21:00".

El funcionario nacional señaló que "independientemente" de la orden de la jueza electoral María Servini de esperar a que esté cargado el 10 por ciento de los resultados de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, estiman "poder empezar cerca de las 21:00 con la carga de los datos".

Además, informó que "ha concurrido a votar más del 80 por ciento del electorado" y puso de relieve que se trata de "un porcentaje alto, considerablemente superior del de las PASO" del 11 de agosto.

Frigerio indicó que la jornada "ha transcurrido mayormente con normalidad y en paz", aunque aclaró que hubo "denuncias sobre algunas irregularidades en zonas determinadas del conurbano (bonaerense) que la Justicia Electoral oportunamente deberá analizar".