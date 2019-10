Alberto Fernández en el búnker del Frente de Todos, REUTERS

El presidente electo por el Frente de Todos, Alberto Fernández, confirmó que "el lunes" se reunirá con el mandatario Mauricio Macri para iniciar la transición.

En relación a dicho encuentro, el ex jefe de Gabinete aseguró que “vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar”.

"Este es el Frente de Todos y nació para convocar a todos los argentinos", aseguró.

"El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a menos de las argentinos", festejó el ex jefe de Gabinete, que será el próximo Presidente a partir del próximo 10 de diciembre.

En el día del aniversario de la muerte de Néstor Kichner, Alberto Fernández aseguró: "Gracias, Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo"

En el escenario junto a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, Fernández expresó: "A quienes sean nuestros opositores, que sean consciente de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir al país de las cenizas que han dejado".

"Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo cumplan", enfatizó el mandatario electo.