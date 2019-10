Charlotte Caniggia en en homenaje a las Spice Girls en el Bailando

Charlotte Caniggia decidió recordar a las Spice Girls en el ritmo “Homenajes” del Super Bailando 2019.

Como se trata de un quinteto, la mediática convocó a cuatro ex Bailando que la rompieron en sus presentaciones: Barby Franco, Melina Lezcano, Stefi Roitman y Cande Ruggeri.

Así, comenzó a sonar Wannabe, uno de los hitazos de la banda y las artistas aparecieron en escena personificadas como Victoria Beckham (Lezcano), Mel B (Franco), Mel C (Ruggeri), Emma Bunton (Roitman) y Geri Halliwell (Caniggia).

Al finalizar la presentación, Charlotte le confesó a Marcelo: “A mí me encantan las Spice Girls desde chiquita”, y dejó en evidencia que la elección del grupo había sido de ella.

Luego, Barby Franco contó que la hija de Mariana Nannis “hizo un mini casting y quedamos nosotras”.

“En los ensayos es igual, es mentira que es un personaje. Es re colgada. Es muy difícil decirle que no al Bailando. Es un placer”, dijo Cande sobre la partenaire de Agustín Reyero.

“Cero maldad. Ella es buena. Un montón de gente me hizo sentir muy bien. Me copó enseguida la idea y volver está bueno. Me gustaría que me llamen para un reemplazo”, lanzó Stefi, dejando abierta la posibilidad de regresar a la pista.

Más allá del gran despliegue, al grupo no le fue nada bien. Después de recibir varias críticas por parte del jurado, la pareja cosechó solo 15 puntos, de los 20 necesitaban para asegurarse el paso sin ir a los duelos individuales.

“Me gustaron mucho las chicas, las invitadas. Se notó que faltó ensayo. Le tendrías que meter un poco más de onda a los ensayos”, consideró Ángel de Brito, quien tenía el voto secreto.

“Charlotte no estuvo a la altura de sus compañeras. Se vieron muchas imperfecciones. Venías re bien en el ritmo anterior, ¿qué pasó Charlotte? ¡Mirá hasta dónde llegaste! Tenés que poner un poco más de actitud”, sentenció Pampita.

“Esperaba un poco más. Hubo desprolijidades y, por momentos, se te iba la energía. Tenés que aprender a sostener la energía”, señaló Florencia Peña.

“El clima festivo la atropelló a Charlotte. Creo que no podía llevar la misma velocidad de sus compañeras. Se la vio como perdida. No me gustó“, opinó Marcelo Polino.

Desde el otro estrado, Flavio Mendoza le aconsejó a Charlotte que no se enoje: “Si te dedicás un poco más, podés ser un fuego como artista. Yo no lo vi tan terrible, por eso mantengo la nota”.

Laura Fidalgo hizo hincapié en “cambiar la actitud y ensayar” y tampoco modificó el puntaje.

Aníbal Pachano concluyó: “Te guste o no, tenés que ensayar, Charlotte. Hubo demasiada gente en el cuadro, no se entendía lo que hacían. A mí no me gustó nada. Punto para abajo”.