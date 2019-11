Un nuevo proyecto en lo que educación sexual se refiere comenzó a mostrarse en el último tiempo. El mismo es el Proyecto Preservativo Vulvas y nació “para concientizar y reclamar por la necesidad de un preservativo para personas con vulva”.



Según el relato en primera persona de las mujeres que comenzaron el proyecto, el mismo nació “por la necesidad de tener un preservativo pensado y diseñado para los cuerpos con vulva en todas las prácticas sexuales, en especial para el roce entre vulvas, ya que aún no existe un preservativo diseñado para practicar tribadismo (lo que coloquialmente se denomina ‘tijereteo’)”.



“Esto dio cuenta del estado de precariedad en la que nos encontramos en cuanto a la falta de información sobre cómo cuidarnos, por un lado; y por otro, ante la falta de métodos disponibles en nuestro país para la prevención de ITS, como por ejemplo: los campos de látex, los dedales de látex y los preservativos vaginales”, explicaron.



“Lesbianes, bisexuales, varones trans, mujeres cis, no binaries y más, organizadas de manera independiente, horizontal, apartidaria, transfeminista e interseccional”, comentaron sobre quiénes lo componen.



El objetivo es claro: “Gozar y al mismo tiempo poder preservar la salud sexual, con la posibilidad de decidir cómo y cuándo cuidarse”.



El reclamo de Proyectoconsta de obtener “información completa sobre los métodos existentes para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual”. Por otro, buscan “concientizar sobre esta problemática y reclamar al Estado políticas de salud pública que promuevan y distribuyan los métodos disponibles en otros países”.

Noticias relacionadas



"Es imprescindible el contenido sobre diversidad sexual y prevención de ITS en la Educación Sexual Integral”, comentaron.



Esta demanda surge desde la sociedad civil porque respecto a los avances y cambios de la sociedad y tiende a mantener el status quo, en este caso cisheteronormativo patriarcal. La salud sexual de las personas no heterosexuales no está en agenda, sobre todo la de las personas con vulva. Y hay una completa invisibilización de nuestras relaciones sexuales”, agregaron.

“Las políticas de salud se centran en el cuidado y en el placer de las personas con pene; y el deseo y autonomía de las personas con vulva están en un segundo plano o, directamente, no cuentan”, aseveraron



“Hay muchas ideas, prototipos y decenas de materiales innovadores para llevarlo a cabo. La razón por la que no existe hasta hoy un preservativo para las personas con vulva es simplemente falta de voluntad política, tanto de los sistemas de salud, como de los gobiernos”, cerraron.