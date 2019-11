Parque Nacional Iberá en Corrientes

Hace unos días el secretario de ambiente de la Nación, Sergio Bergman, realizó una reflexión sobre la derrota de Juntos por el Cambio en las urnas y anunció que compartiría con sus seguidores "una serie de hitos que pudimos desarrollar en estos cuatro años de gestión bajo el liderazgo del presidente Macri". En esta oportunidad, Bergman recordó la creación del Parque Nacional Iberá.



El Parque, ubicado en la provincia de Corrientes, posee una superficie de 183.500 hectáreas pertenecientes a la ecorregión de los Esteros del Iberá. Es uno de los grandes humedales de agua dulce del planeta. Fue creado en 2018 sobre tierras cedidas por Conservation Land Trust y Fundación Flora y Fauna.



Las tierras fueron cedidas a través de un proceso gradual de donación a Parques Nacionales que comenzó en noviembre de 2016. La ley de creación del área protegida, Nº 27.481 sancionada el 5 de diciembre de 2018 y promulgada el 21 de diciembre de 2018, establece la protección de los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos.



En junio de 2016 el Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales (APN) suscribieron un convenio marco de colaboración para la elaboración conjunta de una estrategia de conservación en el área que componen las Reservas y Parques del Iberá, a fin de lograr un manejo eficiente de los recursos naturales, culturales, ecosistémicos, actividades asociadas a los mismos y al desarrollo de las comunidades locales.

El 1 de septiembre de 2016 la Legislatura de Corrientes sancionó la ley n.º 6384,12​ promulgada por decreto n.º 2283/2016 de septiembre de 2016, por la que cedió el dominio eminente y la jurisdicción ambiental y parcial específicamente referida al cumplimiento de los fines de la ley nacional n.º 22351 sobre un área de 180 000 hectáreas con destino a la creación del parque nacional y reserva nacional Iberá.

El 5 de diciembre de 2018 fue creado por el Congreso nacional el parque nacional Iberá mediante la sanción de la ley n.º 27481,13​ que fue promulgada por decreto n.º 1154/2018 el 20 de diciembre de 2018 por el presidente Mauricio Macri.