Marcelo Tinelli dio comienzo a la última gala de homenajes y, antes de presentar a la primera pareja de la noche, contó que Roberto García Moritán, futuro marido de Pampita, lo llamó para invitarlo al casamiento.

Florencia Torrente e Ignacio Saraceni abrieron la pista con una coreografía basada en la cantante Cher, acompañados de un cuerpo de bailarines invitados. Antes del cuadro, Flor reveló que su idea inicial era homenajear a su madre, Araceli González. “Todo el equipo de producción del Bailando decidió la otra propuesta”, explicó Lolo Rossi, jefa de coaches.

Por su parte, Nacho se animó a decirle públicamente “te amo” a su compañera. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) señaló: “A mí me encanta este equipo, pero fue más de lo mismo”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) tuvo una visión más indulgente: “Fue más de lo mismo, pero a mí me gustó. Hubo un momento en que se lució la pareja sola y hubo algunas cosas que veníamos pidiendo. Fue un show prolijo que estuvo bien”. Florencia Peña (9) coincidió: “Nuevamente fue un popurrí de un cantante famoso, pero este equipo siempre tiene algo distinto. A mí me pareció exquisito, estéticamente bello”. Marcelo Polino (5) pidió la palabra del BAR y levantó el pulgar: “Me parece que respetaron el espíritu de Cher, estuvo muy lindo”. A su turno, Flavio Mendoza terminó con los halagos: “Me pareció sencillo. Estuvo prolijo, pero si tenemos que ser coherentes con lo que les dijimos a los otros participantes, es punto para abajo”. Para Laura Fidalgo “faltó fuerza”, pero mantuvo la nota porque “la puesta fue interesante”. En tanto, Aníbal Pachano subió el puntaje y argumentó: “Estuvo muy bien, aunque hubo una desprolijidad de los chicos invitados”. Total: 22 puntos.

SHAKIRA POR LOLA, EL ÚLTIMO HOMENAJE

Lola Latorre y Facundo Insúa cerraron la ronda con un homenaje a Shakira, junto a otros siete bailarines. “Yo quería hacerle un homenaje a mi papá, porque buscaba algo que me represente”, confesó Lola en la previa.

“Voy a ser coherente con lo que vengo diciendo: no me gustó. No se les cae una idea, trabajen más”, sostuvo De Brito (voto secreto) en su devolución. “A mí me pasó lo mismo. No hubo ningún momento espectacular o que me genere algo”, reconoció Pampita (6). “Quiero rescatar el crecimiento de Lola. Se luce en cada gala. Pero hay algo en el concepto que volvió a fallar. No fue ni chicha ni limonada, se quedaron a mitad de camino”, analizó Flor (6). “Terminó siendo como una fiesta. No hubo un cuento ni una continuidad en la emoción. Resultó fallido”, consideró Polino (2), que solicitó nuevamente la opinión del BAR. Flavio le propuso a Marcelo repetir el ritmo para darle la chance de reivindicarse a los coaches. “Por momentos quedó como algo infantil. Pero por Lola, que es una de las personas que más evolucionó en el certamen, mantengo la nota”, agregó. Laura valoró la humildad y el avance de Lola, razón por la que subió la nota.

Por último, Pachano afirmó: “Un homenaje significa contar una historia y eso no sucedió. El crecimiento de Lola es impresionante, por eso punto para arriba”.