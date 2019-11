El exitoso cantante español, David Bisbal, interpreta “Mucho más allá”, la canción de los créditos finales de FROZEN 2, en las versiones dobladas de la película para Latinoamérica y España.

El tema es la versión en español de la canción “Into The Unknown” interpretada por la banda Panic! At the Disco para los créditos finales de FROZEN 2 en Estados Unidos.

“Mucho más allá” de Bisbal también formará parte de la banda sonora original en español de FROZEN 2 de Walt Disney Records, que estará disponible a partir del 15 de noviembre en plataformas digitales. La nueva película animada de Disney estrenará en cines de Argentina el 2 de enero de 2020.

Cantar “Mucho más allá” para David Bisbal ha supuesto un nuevo reto profesional ya que pocos artistas en el mundo pueden llegar a cubrir toda la diversidad de notas que tiene esta magnífica canción.

“Es un proyecto que ha venido con una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, comentó Bisbal. “Estaré eternamente agradecido que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido pues tan importante en la familia de mucha gente”, agregó. “Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”, completó el artista.

La lista de temas de la banda sonora original en español de FROZEN 2 es la siguiente.

1. Mil memorias

2. Desde el corazón

3. Mucho más allá

4. Cuando sea mayor

5. Renos mejores que humanos (Continuación)

6. Tu luz

7. Muéstrate

8. Lo que hay que hacer

9. Into the Unknown (versión de Panic! At The Disco)

10. All Is Found (versión de Kacey Musgraves)

11. Lost in the Woods (versión de Weezer)

12. Mucho más allá (David Bisbal)

FROZEN 2 es la continuación de la película de 2013 FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, que es la película animada más taquillera a nivel global de todos los tiempos y también la película animada más vista en Latinoamérica de Walt Disney Animation Studios. FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA ganó un premio Óscar® en la categoría “Mejor película animada” del año. La canción icónica de la película “Let it go” (“Libre soy”), con música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, también ganó un premio Óscar en la categoría “Mejor canción original”.