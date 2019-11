Caramelito y su hermano Martín.

La palabra de "Caramelito" Carrizo sobre el tratamiento que debe seguir su hermano para tratar su enfermedad.



Cecilia Caramelito Carrizo lanzó una campaña por las redes sociales para recaudar la alta suma de dinero (seis millones de pesos) que su hermano, el baterista Martín Carrizo, necesita para continuar su tratamiento por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le diagnosticaron hace cuatro años.

“Hace cuatro años empieza con un síntoma: perder fuerza en una mano”, explicó Cecilia. “Cuando le diagnostican esto, que él llama Daniela, siguió su vida adelante como si nada. Igual todo este tiempo esta Daniela le fue avisando bastantes cosas: lo limitó constantemente".

Cecilia contó que su hermano habló con un hombre que sufría lo mismo que su hermano: "este hombre le contó a Martín que también tiene ELA, y que en el último tiempo había probado un tratamiento con una nueva droga, con efectos muy positivos. Y le envió la primera dosis para también probara el tratamiento, aquel con el que -según su testimonio- le permitió “revertir totalmente los síntomas de la enfermedad”.

Los hermanos hablaron entonces sobre esta “medicina nueva”. “Y nos pusimos de acuerdo”, dijo la conductora: sería ella quien se encargaría de suministrarle la droga. “Se lo hago yo. Lo empezamos juntos hace un mes -reveló Cecilia-. Aprendí a dar inyecciones; me enseñó mi mejor amiga, que es médica. Y todos los días le doy las inyecciones en los músculos de esta medicina que nos mandaron de allá”.

No hay tiempo para perder: el viaje debe ser “urgente” porque, siempre según las palabras de Carrizo, solo allá se puede aplicar una droga que no estaría homologada en América Latina. Además, el “tratamiento es intensivo”.

Juan Carr, de Red Solidaria, quien le aconsejó a Cecilia que lance un llamado solidario en las redes sociales. Lo hizo ayer. Y aquí también los resultados son muy positivos.

El Indio Solari (Carrizo fue su baterista durante 12 años) se sumó al pedido solidario con un video donde pide juntar fondos para que Martín “pueda vivir con dignidad”. Pese a que la ELA no tiene cura, Caramelito Carrizo confía en que Martín pueda recuperarse con este tratamiento.