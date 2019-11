David Bisbal por el tema de Frozen 2

Llega "Frozen 2" a la pantalla grande y el regreso de las hermanas Elsa y Anna en su aventura en un bosque encantado, en pleno otoño.

De cara al estreno, Disney presentó el tema original del film, que por supuesto cuenta con su versión en español, interpretada por el artista español, David Bisbal: "Mucho más allá".

A través de sus redes sociales, el artista compartió material expclusivo sobre cómo grabaron el tema que originalmente fue grabada por el conjunto estadounidense, Panic! at the Disco.

"¡Estoy muy agradecido con esta maravillosa oportunidad! Haber cantado una canción de Kristen Anderson Lopez y Robert Lopez es un sueño. Y más con la producción de Jake Sinclair, arreglos de cuerda y vientos Rob Mathes; además siempre es un enorme placer trabajar con mi Jacobo Calderon y el gran Caco Refojo en esta maravillosa versión para España y Latinoamérica", escribió el artista de los reconocidos temas "Ave María", "Bulería", "A partir de hoy" y "Esclavo de sus besos".

Cinco años atrás, "Libre soy" se convertió en uno de los temas líderes en las listas de reproducción de Disney y uno de los más escuchados hasta la fecha. Hasta le valió el Premio Oscar a Mejor canción original, un Broadcast Film Critics Association Awards y la banda sonora de la película fue premiada en los Billboard Music Awards. En la película, "Let It Go" es cantada por Idina Menzel, que contó con la versión en español interpretada por Tini Stoessel.