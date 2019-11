El diputado nacional y probable ministro de Desarrollo Social del presidente electo Alberto Fernández, Daniel Arroyo, habló con RADIO LATINA sobre "Plan Argentina contra el Hambre" y detalló en qué consistirá y cuándo se pondrá en marcha.



"Hay que armar créditos, cadenas productivas, generar trabajo y una movida alrededor del trabajo para reactivar la economía", comenzó en diálogo con Ari Paluch en el ciclo "El Exprimidor".

"El plan consiste en que todos accedan en la canasta básica de alimentos con una tarjeta para poder comprar alimentos saludables, las madres tendrán a un médico que las pueda asesorar para saber qué alimentos consumir", agregó.

Al hablar sobre lo que sucede en la actualidad, contextualizó: "Ha habido un retroceso en la política social. Hay que enseñar a pescar pero también asegurarnos de que haya peces en la laguna. Si no, no sirve".

Respecto a lo que se basará el programa, dijo que habrá una tarjera alimentaria y "entrará en funcionamiento en febrero. Resta definir los montos de cada tipo. La tarjeta es exclusiva para alimentos. Hay 13 rubros con descuentos especiales como la devolución del IVA".

"Existen muchos tipos de comedores en el país. Son realidades muy distintas.Podemos monitorear que la tarjeta alimentaria se use correctamente, con los fines previstos", expresó.

"En la Argentina no se debate que los chicos tienen que tomar leche. Todos coincidimos en eso. En Argentina no puede haber hambre. Podemos debatir el modelo económico, las importaciones y demás, pero sobre la comida no se debate", cerró.