Un conductor que corría picadas en una Toyota Hilux atropelló a cuatro personas en la localidad de Pocitos, provincia de San Juan.

El conductor de la camioneta, siempre según el relato de testigos, corría picadas cuando atropelló a un motociclista que perdió el control de la movilidad y terminara subiéndose a la vereda e impactando contra un local comercial. En ese trayecto arrasó con un banco de descanso, en donde había sentadas una persona mayor y dos menores.



En el video se puede ver la escena, la camioneta sobre la vereda, el banco aplastado por las ruedas y las personas heridas tiradas en la calle.

Frente esto el conductor, mayor de edad, se encuentra detenido. Además, una persona mayor y dos menores debieron ser internados en el Servicio de Urgencias del hospital Rawson.