Lourdes Sánchez regresó a la pista del Bailando tras recuperarse de la operación en la que debieron sacarle el apéndice y la trompas de Falopio por una infección que ponía en peligro su vida.

En el debut del folclore que estuvo a cargo suyo y de su compañero Fede Bal bailaron una coreografía al ritmo de El beso, de Abel Pintos.

Marcelo Tinelli percibió la emoción que invadía a la participante: "Estás medio sensible, ¿no? Me imagino... pensaste que no ibas a volver a bailar".

Muy emocionada en medio de un mar de lágrimas de felicidad, Lourdes mostró sus sentimientos al aire: "Desde el ensayo que estoy así que no paro de llorar, pero porque te juro que no puedo creer estar acá".

GENTILEZA CANAL 13

"Hace un mes estaba en una cama con tres agujeros en la panza. Entonces, es muy fuerte lo que viví y no puedo creer estar haciendo esto que me llena de vida, es mi pasión y es todo para mí", agregó.

Y cerró: "En su momento, escuchar a mi médica decirme 'Lourdes, es un milagro que estés acá'. Es como que todo lo estoy viviendo al máximo. El ensayo también. Lloré todo. Ya está, el próximo programa te prometo no llorar pero de verdad que lo estoy viviendo con mucha emoción".