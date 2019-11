Tragedia en Ruta 2, Canal 26

Este jueves, un micro que transportaba chicos que iban hacia Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, volcó en la Ruta 2, altura Lezama. Por el hecho, fallecieron dos niñas de unos doce años y hay varios heridos que están siendo atendidos en centros de salud de la zona.

En diálogo con Canal 26, Mariano, el padre de Ludmila, una de las niñas que viajaba en el micro accidentado dio detalles de lo sucedido: "Mi hija está en terapia intensiva, está estable, pero muy shockeada".

"Hay que esperar porque en este tipo de casos las primeras horas son fundamentales", explicó. Consultado sobre su la nena estaba al tanto de lo que pasó relató: "No quise ahondar en el tema porque las nenas que murieron eran muy amigas de ella". "Por ahora no le van a decir lo que pasó", aseguró.

"Estaba caminando rumbo a mi trabajo cuando me llamaron para avisarme y me bajó la presión", reconoció. "Al principio estaba muy nervioso pero con el transcurso de las horas me fui tranquilizando".