Jorge Rodríguez, director del hospital de Chascomús, Canal 26



El director del hospital de Chascomús, Jorge Rodríguez, brindó en horas de la tarde el segundo parte médico de los pacientes ingresados tras el fatal accidente de Ruta dos donde murieron 2 niñas.

"Son 5 los menores que permanecerán internados para observación por otras 24 horas", detalló el médico en diálogo con la prensa.

Más adelante, explicó que ninguno de los heridos se encuentra con riesgo de vida pero que en este tipo de casos es conveniente que sigan en observación.

Además confirmó que el resto de los adultos ya fueron dados de alta. En ese marco, expresó: "Debo agradecer a todo el equipo que trabajó con los niños, desde el primer momento se les brindó apoyo psicológico", expresó.

Posteriormente, volvió a revelar que "los niños preguntan por sus compañeros", por lo que pidió a la prensa manejar cuidadosamente la información.