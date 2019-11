Sentencia eliminatorio del Bailando.

Marcelo Tinelli abrió el programa junto a las ocho parejas que el martes no llegaron a conocer el voto secreto de Florencia Peña y se reanudó la sentencia. A medida que fueron completándose los puntajes, aseguraron su permanencia en el Súper Bailando: Fernando Dente y Macarena Rinaldi (20 + 9 = 29), y Lourdes Sánchez y Fede Bal –quien actualizó su situación amorosa y debatió con Marcelo sobre la final de Copa Libertadores perdida por River– (20 + 6 = 6).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (25 puntos) y debieron bailar el duelo: Charlotte Caniggia y Agustín Reyero –quienes dejaron de lado el look de “viejitos” luego de las críticas del jurado– (5 + 6 = 11), Nico Occhiato –acompañado por su abuela Conce, quien le dio celos a Marcelo con su visita a Mirtha Legrand– y Flor Jazmín Peña (7 + 4 = 11), Cinthia Fernández y Martín Baclini –que recibió una declaración de amor de Conce– (10 + 6 = 16), Karina y Emiliano Buitrago (14+ 6 = 20), Silvina Escudero –quien se cruzó con Ángel De Brito por los criterios de evaluación del jurado– y Jonathan Lazarte (16 + 8 = 24), y Flor Torrente y Nacho Saraceni (16 + 8 = 24).

La primera pareja salvada, por decisión dividida del jurado, fue Nico Occhiato-Flor Jazmín Peña. La segunda, por decisión dividida del BAR, Charlotte Caniggia-Agustín Reyero. Y la tercera, por decisión unánime del jurado, Silvina Escudero-Jonathan Lazarte.

Cinthia Fernández-Martín Baclini, Karina-Emiliano Buitrago y Flor Torrente-Nacho Saraceni quedaron enfrentados en el voto telefónico, donde el público decidió por el 41.02% que Karina y Emiliano continúen en el certamen. De esta manera, Flor y Nacho (34.31%) y Cinthia y Martín (24.67%) se despidieron del Súper Bailando.