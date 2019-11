Jonathan Robert, fiscal del caso de la tragedia en ruta 2, CANAL 26

Alberto Maldonado, el conductor imputado por homicidio culposo por el vuelco ocurrido en la Ruta 2 que provocó la muerte de dos niñas y decenas de heridos, concluyó a las 11.30 su declaración de una hora y media ante el fiscal Jonathan Robert de Chascomús, a cargo de la causa.

Al salir, Robert confirmó que pidió que el chofer que manejaba el micro que se accidentó en la ruta 2 continúe detenido.

Según confirmó JonatHan Robert, la declaración de Maldonado no coincide con las pericias preliminares que se hicieron a la unidad, que no arrojaron fallas, por lo que pidió una ampliación de los análisis. Además, informó que solicitó al juez de Garantía la detención preventiva del conducto.

"El imputado introduce una hipótesis de una falla mecánica de la unidad, podría ser vinculada al sistema de dirección del rodado. Las pericias que hicimos no marcan ese desperfecto. Por eso solicité una ampliación de esas pericias", afirmó el fiscal tras la declaración de Maldonado.

Maldonado está acusado de homicidio culposo agravado en concurso con lesiones culposas agravadas.