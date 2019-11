El ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto en la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo. Milani habló antes de la sentencia y reiteró que es "inocente".



"Estoy de pie, no me van a quebrar", dijo Milani ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tucumán.



Luego de que la Fiscalía pidiera seis años de prisión, el ex jefe del Ejército expresó: "Uso mis últimas palabras para expresar mi firme convicción de que tanto aquí como en el juicio realizado en La Rioja se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino más que a mí".



A la vez, reiteró que se considera víctima "de una campaña política, mediática y judicial inédita".



"Estoy tranquilo, seguro de que me asiste la verdad y la razón. A pesar de las difamaciones, calumnias e injurias, estos ataques sistemáticos, estoy de pie, no me van quebrar. Sigo creyendo en la patria grande, justa, libre y soberana, donde también existen jueces justos y honorables", agregó Milani.

La Fiscalía pidió seis años de prisión para el ex jefe del Ejército César Milani.



El Ministerio Público reclamó seis años e inhabilitación por el doble de tiempo para Milani, por la desaparición del soldado, ocurrida en 1976.



El ex jefe del Ejército está acusado de la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y de falsificación ideológica de instrumento público, mientras que a Sanguinetti las querellas le adjudican los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad de Ledo.



Tras el turno de los alegatos de las defensas de los imputados, se conocerá el veredicto en el caso.



En agosto pasado, Milani había sido absuelto en la causa que investiga los secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja.