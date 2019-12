Las máscaras que no dejaron ingresar al estadio

Distintos hinchas de Boca Juniors fueron impedidos de ingresar esta tarde a la Bombonera con caretas de Juan Román Riquelme, quien será candidato a vicepresidente segundo en una de las listas opositoras al actual oficialismo para las elecciones del domingo 8 de diciembre.

Por orden de la seguridad privada contratada para el partido de hoy ante Argentinos Juniors, por la fecha 15 de la Superliga, a los hinchas se les retiró la careta de Román, en la que hace su clásico gesto del Topo Gigio, antes del ingreso a la cancha.

Las caretas fueron repartidas justamente por la agrupación a la que pertenece el ídolo (Frente para Recuperar la Identidad Xeneixe), cuya lista la encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Según fuentes de la seguridad, las caretas impiden la identificación ante eventuales incidentes.

En las elecciones, además de Ameal, se presentarán el oficialismo, encabezado por Christian Gribaudo (el actual presidente, Daniel Angelici, no puede buscar la reelección) y otra lista opositora que lleva como candidato principal a José Beraldi.