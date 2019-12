Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en la localidad bonaerense de Tigre, en uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina, recuperará su libertad el próximo 28 de febrero, tras pasar casi 24 años en prisión.



Edgardo Aló, padre de Carolina, dijo en CANAL 26 estar sorprendido por la noticia ya que Tablado "debería cumplir 26 años y medio de prisión, ya que le habían extendido la condena por amenazas de muerte a su cónyuge y debían ser de cumplimiento efectivo sin ningún tipo de beneficios, o sea que le faltaban tres años", explicó.

"No se me notificó la fecha de liberación, alguien está fallando... en realidad es la Justicia porque quien pone la cara es el juez", comenzó.

"¿Quién se equivocó? El juez Blanco que unificó las causas o quienes le están dando la libertad. ¿Tengo que ir yo para mostrarle todas las pruebas sobre la conducta de este hombre? Hubo intentos de asesinato a sus novias en la cárcel a quien ahora es su ex mujer. Es un sádico perverso, realmente no puedo entender a estos jueces que dejan en libertad a alguien para que vuelva a matar", agregó.

"Había algo que no me gustaba de él durante el noviazgo con mi hija que duró casi dos años. No hacía nada, dependía de los $20 que le daban en su casa y entró a un colegio para realmente no estudiar sino que fue para vigilar a Carolina", manifestó.

"Él la amenaza a mi hija y por eso hacía silencio. Yo vi por la ventana cómo le pegó a ella y ella me dijo 'dejalo'. Él solo le pega a las mujeres porque es un cobarde. En la intimidad se transforma en una fiera. El psicópata tiene varias opciones que no sólo es algo físico, sino que te agarra y te dice cosas como dejar a tu familia", confesó.



"Estoy muy decepcionado de la justicia. Hay que pensar que lo que me pasó a mí, le puede estar pasando a otra persona. Hay que estar atentos ahora sobre si hay algún cambio y sino habrá que esperar al 28 de febrero", cerró.

Hace seis años, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro le concedió a Tablado el beneficio de las salidas transitorias por haber completado dos tercios de la condena que le aplicaron en 1998. Llegó a salir de la cárcel cuatro veces por semana.

Más allá de haber matado a una mujer, en prisión Tablado recibió cartas de jóvenes que querían conocerlo. Con una de ellas, que además era vecina suya, se casó y tuvo mellizos. La ceremonia fue el 24 de septiembre de 2006 en la cárcel de Florencio Varela.

Ahora, dentro de 85 días cuando recupere la libertad, habrá cumplido 43 años.