Mauricio Martínez y Sandra Sepúlveda

Si bien aún es un misterio por qué Sandra Sepúlveda y su marido Mauricio Martínez mintieron acerca del embarazo, la desaparición y el secuestro. Ambos fueron imputados por el fiscal Marcelo Romero por falso testimonio.

Martínez y Sepúlveda hasta simularon una comunicación en la que ella le pedía ayuda tras la supuesta desaparición.

En la resolución judicial, Martínez fue imputado por falsa denuncia y falso testimonio en carácter de autor y su mujer, como partícipe necesaria de la farsa según consigna TN.

Para el fiscal, la pareja asistió efectivamente al hospital San Martín de La Plata pero Sepúlveda se retiró voluntariamente y se fue a la casa de un familiar en el barrio porteño de La Paternal, mientras su marido hacía la falsa denuncia.

Entre los testimonios que figuran en la causa, una ex del marido de Sepúlveda que declaró dijo: "Andaba en cosas raras y me mentía. Entonces cuando yo le plantee la separación y hacía intentos de suicidios tomaba cualquier pastilla, golpeaba las cosas, se tiraba al piso, se hacía el desmayado, todo para que él no se vaya de mi casa, hasta que lo eché".

"Es mentiroso, manipulador y agresivo", agregó la mujer que tiene botón antipánico y una restricción perimetral contra Martínez. "Le tengo miedo", expresó.

Además dijo que es "fabulador" y que "en algunos casos es inteligente para armar actos fingidos con el fin de manipular". Como si fuera poco, "no es un hombre que acepte el 'no' como respuesta y es muy machista".

El esposo de la falsa embarazada, además, está imputado por el abuso sexual de la hija de una pareja anterior. La causa está elevada a juicio.

El fiscal que calificó las declaraciones de la pareja como "delirantes", "ofensivas" y "disparates" fijó su indagatoria para el próximo 17 de diciembre.