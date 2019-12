Mario Pergolini, exclusivo Canal 26

Mario Pergolini, candidato a vicepresidente de Boca Juniors habló en exclusiva con Canal 26 y denunció que "hubo fallas con el sistema e inconvenientes con los micros en la ruta".

"El sistema no funciona bien. Es sencillo, cuanto más dilaten todo, menos gente vota", expresó en el marco de la entrevista.

Sobre la campaña, dijo que "fue picante el discurso pero todos somos de Boca y todos tenemos algo para hacer con distintas visiones".

"Todos queremos y tenemos los mismos colores y el mismo escudo, esto es un juego democrático y hay que hacerlo", expresó.

"Hay que estar tranquilos vamos a ver que pasa", dijo al tiempo que reveló que una de las prioridades de su gestión en caso de ganar sería "llevar adelante lo del estadio".

Más adelante agregó que también buscarán mejorar lo que sucede a nivel tecnológico y comunicacional con el club y mejorar la parte de lo social: " Boca tiene una pileta que sólo se abre en verano y hay que darle más lugar a la gente", detalló.