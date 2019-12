La Casa de Papel

La Casa de Papel atrapó a fanáticos de todo el mundo y todos esperaban muy ansiosos novedades de la cuarta temporada.

Netflix confirmó este domingo que el estreno será el 3 de abril de 2020 y ya se está preparando una quinta temporada.

El anuncio se hizo con un video en el que aparecen los personajes, desde Tokio, Berlín y el Profesor, hasta Río, Denver y Lisboa. También aparece Palermo, interpretado por Rodrigo de la Serna.

Sin embargo, las dudas crecen en torno a uno de los misterios del último episodio de la tercera temporada: ¿sobrevivirá Nairobi? Alba Flores aparece sobre el final del video, aunque no hay pistas sobre su futuro.