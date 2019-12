Marie Fredriksson en uno de los últimos conciertos.



La cantante Marie Fredriksson, cantante de Roxette, murió esta mañana en Suecia donde luchaba desde 2002 con un tumor cerebral. La artista tenía 61 años.

La información fue confirmada por su gerente de prensa y Relaciones Públicas, Marie Dimberg. Los médicos creían que la cantante no iba a sobrevivir mucho más que un año. Tuvo que enfrentarse a una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones. Y no pudo escribir correctamente a causa de los tratamientos.

Roxette ha liderado el billboard estadounidense cuatro veces.

Su agente de Relaciones Públicas anunció: "Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre en las suites de su antigua enfermedad.Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales".

También tuvo problemas visuales en el ojo derecho, auditivos, motores y de orientación y memoria. Con la ayuda de la periodista Helena Von Zweigbergk , la artista de 61 años decidió contar su historia “sin rodeos para que la gente sepa lo que supone pasar por lo que a mí me tocó vivir”, dijo.

Roxette dió su último concierto en 2016.

Roxette se formó en 1986 y tocó en su último concierto en 2016. It mast have been love, The Look, Joyride y Listen to your heart son algunos de sus clásicos. Roxette encabezó el billboard estadounidense cuatro veces y tuvo un total de 19 canciones en la lista de los 40 principales del Reino Unido.