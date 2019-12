Los finalistas del Súper Bailando 2019.

En el arranque del programa, Marcelo le deseó éxitos al flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Hoy fue un acto democrático impresionante. Estamos felices. Ojalá que el país salga adelante”, expresó. Luego fueron presentadas las seis parejas que llegaron al duelo de homenajes, y Karina “La Princesita” y Emiliano Buitrago le dieron continuidad al ritmo con una coreografía que rindió tributo al empoderamiento femenino, acompañados de un cuerpo de bailarines invitados.

“Cuando me ofrecieron estar acá no quería saber nada y hoy no quiero que se termine”, reconoció en la previa la cantante, quien reflexionó sobre la temática de su baile: “Todos hemos sido criados en un ambiente muy machista y está bueno resaltar las historias de las mujeres que han sufrido”. Después de la coreo, Karina se quebró al recordar la violencia que sufrió a lo largo de su vida: “Estoy tratando de dar un mensaje alentador. No importa que te hagan creer que no podés, está bueno ser valiente”. Florencia Peña fue la encargada de darle una devolución desde el jurado: “Fue hermoso todo lo que pasó con vos en el certamen. Tu paso por este Bailando va más allá de que bailes bien o mal. Pudiste abrir tu ser y transmitir un mensaje de empoderamiento. No queremos nada más que eso: que nos dejen ser”. Desde el BAR, Laura Fidalgo aseguró: “Fue una coreo clara y contundente. Karina fue mostrando durante todo el año su empoderamiento”.

Karina "La Princesita" fue directamente a la final.

Después de ser salvados en el duelo de reggaeton, Federico Bal y Lourdes Sánchez regresaron a la pista para homenajear la lucha de los pueblos latinoamericanos, junto a su coach, Nahuel Leguizamón, y otros cuatro bailarines. “Son momentos muy duros, pero me siento bien”, admitió Fede antes de la performance. Consultado por Marcelo sobre las críticas que recibió por haber asistido al programa el día del fallecimiento de su padre, afirmó: “Nadie te enseña cómo despedir a tu papá. Era un momento para poder relajarme. Vine a pasarla bien y a divertirme con ustedes”. En esta ocasión, la devolución estuvo a cargo de Marcelo Polino: “Me gustó mucho lo que vi. En el día de la democracia, este homenaje nos viene como anillo al dedo. Tuvo baile, tuvo emoción y tuvo verdad. Fue hermoso lo que vi”. En representación del BAR, Aníbal Pachano señaló: “El mensaje fue claro. Está bueno que pasen estas cosas en ShowMatch”.

Lourde Sánchez y Federico Bal Celebran su paso a la final.

Noticias relacionadas

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, con el aporte de bailarines invitados, apostaron a la temática de la persistencia. En la previa, Nico se mostró feliz por haber sido salvado por el público en el voto telefónico y sostuvo: “Esto que está pasando ahora es un regalo que me hizo la vida para devolverles a mis abuelos todo el amor que me dieron”. Respecto al tópico de su coreo, comentó: “No hay que bajar los brazos nunca. El éxito se basa en persistir. Una de las personas que me enseñó esto es Flor (Vigna). Ella fue la persona que me hizo creer en mí e insistir por mi sueño. Por eso es tan lindo lo que vivimos juntos”. A la hora de las devoluciones, Pampita analizó: “Me encantó la fuerza que le pusieron. Estamos muy conmovidos por todas las ideas que trajeron a la pista. Gran trabajo de este equipo y de los otros equipos. Me encanta que las propuestas hayan salido del corazón”. Flavio Mendoza, por su parte, destacó: “Los temas son tan hermosos que uno no puede decir nada. Lo que más me gusta es que están sacando lo personal de cada uno y están mostrando por qué están acá”.

Acompañados por cuatro bailarines invitados, Flor de la V y Gabo Usandivaras cerraron la ronda con un reconocimiento a Tita Merello. “Fue una mujer que hizo cosas maravillosas cuando las mujeres no hablaban. Fue una mujer empoderada”, remarcó Flor sobre la artista homenajeada. “Quiero felicitar a la producción de ShowMatch porque esto no se ve en la tele nunca. Flor y Gabo me gustaron todo el año, siempre trajeron una idea. Acá hay dos artistas, así que felicitaciones”, fue la devolución de Ángel De Brito. “Hubo una puesta en escena maravillosa. Tita Merello fue mi ídola, una mujer empoderada que luchó contra viento y marea”, consideró Pachano.

A continuación, Marcelo convocó a las seis parejas, y el jurado y el BAR, en conjunto, eligieron a las tres primeras parejas semifinalistas. La primera, por decisión dividida, fue Fede Bal–Lourdes Sánchez. La segunda, por decisión dividida, fue Flor Vigna–Facu Mazzei. Y la tercera, también por decisión dividida, fue Nico Occhiato–Flor Jazmín Peña.

La restante pareja semifinalista salió de la votación telefónica entre Fer Dente–Maca Rinaldi, Karina–Emiliano Buitrago y Flor de la V–Gabo Usandivaras. Con el 52.52% de los votos, Karina y Emiliano consiguieron el último cupo. De este modo, Fer y Maca (29.87%) y Flor y Gabo (17.61%) resultaron eliminados del certamen.

Por último, quedaron definidos los duelos de semifinales. El jueves se medirán Fede Bal–Lourdes Sánchez y Flor Vigna–Facu Mazzei, mientras que el viernes se enfrentarán Nico Occhiato–Flor Jazmín Peña y Karina–Emiliano Buitrago. El lunes será la gran final del Súper Bailando.