Un sujeto que había baleado a una persona y que tenía un poderoso arsenal de armas fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Saavedra.



Todo se inició el pasado martes cuando la víctima caminaba por la zona y fue abordada por un hombre que le pidió dinero, al negarse a darle el sujeto sacó un arma de fuego y le efectuó un disparo rozándole el abdomen y el glúteo.



Los efectivos policiales iniciaron una investigación y lograron dar con el domicilio del imputado, quien tras un allanamiento fue detenido.



Personal de la comisaría vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad recibió la denuncia de un hombre de 26 años sobre una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de las calles Besares y Vidal.

Los policías iniciaron una investigación y determinaron el domicilio del delincuente. Al consultar con la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 a cargo de la Dra. Andrade, se dispuso el allanamiento.

En la madrugada del miércoles los uniformados se dirigieron al lugar y se entrevistaron con la hija quien intentó impedir el ingreso, en ese momento se hizo presente el imputado que amenazó con una escopeta al personal policial.



Los oficiales lograron persuadir al hombre y lo demoraron y al ingresar y requisar la vivienda, la Policía de la Ciudad se encontró con un verdadero arsenal, logrando secuestrar una pistola calibre 22 con el cargador colocado, 51 municiones, un fusil calibrfe 7.62 con cargador colocado de 30 municiones, más de 17 cargadores de 20 municiones de capacidad.



También incautaron una escopeta 12/70, 169 municiones de esa arma, ocho cartuchos de bala 3.80, siete cargadores de glock, 301 municiones de 9 milímetros, 16 cuchillos y 10 credenciales de consumo, tenencia y legítimo usuario a nombre del imputado.



El magistrado a cargo del caso dispuso la detención y el traslado del individuo, argentino de 65 años, a la dependencia de la Comisaría Vecinal 12 A.