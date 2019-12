Dos turistas fueron gravemente heridos por delincuentes en la mañana del sábado frente a la entrada del Hotel Faena, en Puerto Madero. Los motochorros llegaron al lugar en una moto y escaparon a toda velocidad tras el ataque.

Las primeras versiones indican que las personas habían llegado al hotel procedentes del aeropuerto de Ezeiza. El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que ambos fueron trasladados para su atención al hospital Argerich.

Los turistas fueron asistidos primero por personal del hotel y hasta que llegó la ambulancia.

En las imágenes que recorren las redes se ve la entrada del lugar con un grupo de personas alrededor de los heridos, mientras dos enfermeros tienen la camilla lista para trasladarlos.

Las cámaras serán de gran importancia para avanzar en la investigación y determinar la identidad de los asaltantes.