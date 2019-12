Vacaciones en la Costa Atlántica

Con la cercanía de fin de año y la llegada de las vacaciones, las redes sociales se llenan de perfiles falsos que ofrecen propiedades inexistentes. ¿Cómo evitar ser engañado y qué hacer ante las estafas?

Dos turistas, una de La Plata y otra de Rosario, radicaron una denuncia luego de advertir sobre una publicidad engañosa que ofrecía alquileres temporarios en Mar del Plata.

“Casa en Mar del Plata de 1 año de antigüedad para 10 personas. El precio aproximado es de 7 mil pesos por día. Casa distribuida en tres plantas sobre la costanera, garage para 2 o 3 autos y fondo con piscina. Servicio de WIFI, cable con canales premium y pack de fútbol”, señalaba el posteo sobre “Alquileres temporarios en Mar del Plata”.

Noticias relacionadas

Tras mantener conversaciones por Whatsapp y acordar el depósito de un adelanto a través de una transferencia bancaria, las turistas advirtieron que algo no estaba bien.

“A eso se suma que el estafador publicita la vivienda para grupos numerosos de jóvenes, un sector al que le cuesta bastante conseguir alojamiento por las complicaciones que muchas veces se genera en la convivencia con los vecinos”, explicó Mariano Vera, el verdadero dueño del alquiler que se ofrecía, en diálogo con 0223.com.



“Lo que más nos preocupa es que haya personas estafadas y que recién se van a dar cuenta de eso cuando lleguen a la ciudad”, añadió Vera.

Según la Defensoría del Turista de La Feliz, se producen aproximadamente unas 10 estafas por año en lo que respecta a alquileres que no existen: “En una ciudad que tiene miles de alquileres por temporada esto es un número ínfimo, pero queremos reducirlo a lo mínimo posible”, dijo el Defensor del Pueblo marplatense, Fernando Rizzi, según consigna Infobae.

La práctica se da en toda la Costa atlántica. De acuerdo a datos aportados por agentes inmobilarios, la temporada anterior se detectaron alrededor de 50 estafas a turistas en Monte Hermoso.

El modus operandi de los estafadores es crear una identidad falsa en redes sociales, ingresan a grupos de Facebook y allí ofrecen una propiedad en alquiler. Una vez que reciben un adelanto en concepto de “depósito”, se esfuman sin dejar rastro.

Para la publicación, los estafadores obtienen información de los propietarios, utilizan fotos reales del exterior del alojamiento y aportan datos verdaderos acerca de las características del inmueble en cuestión.

“Entendemos que la principal alerta para los avisos fraudulentos son las publicaciones con un precio muy por debajo del mercado. Es por eso que estamos desarrollando sistemas que realicen verificación de precios y puedan pausar aquellas publicaciones o avisos sospechosos”, explicaros voceros de Mercado Libre al mismo medio.

“Si un oferente es denunciado, se analiza el caso y la empresa puede llegar a suspender o inhabilitar la cuenta de manera permanente. Igual, el porcentaje de avisos con probabilidades de ser inseguros es mínimo si ponemos en contexto los miles que existen publicados actualmente”, añadieron.

En el caso de este tipo de publicaciones, es recomendable leer los comentarios que deja la gente y las puntuaciones que les otorgan.

Otra forma de publicidad engañosa tiene que ver con que el inmueble no era como lo promocionaban sus dueños: “En todos los casos, se podrán reclamar los daños y perjuicios sufridos a causa de los incumplimientos del locador. Incluso, dada su gravedad podría obtener un resarcimiento por el daño moral padecido. El Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor e incluso la Constitución Nacional amparan al turista cuando esto sucede”, explicaron al respecto desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a ese sitio.

“Si el estado del inmueble no es óptimo, hay que registrar del modo más fielmente posible las condiciones del mismo o solicitarle al responsable la reparación de averías y/o el reconocimiento de faltantes. No se deben realizar gastos en concepto de reparaciones sin poner en conocimiento al responsable del departamento ya que se corre el riesgo de no recuperar el dinero invertido. En el caso de hacerlo, hay que conservar recibos y comprobantes para el reclamo posterior. Además, se podrá disolver el contrato ante el incumplimiento de las obligaciones del locador ante la no reparación urgente de una tubería o un escape de gas, por ejemplo”, detallaron.

Ante este tipo de problemas, se recomienda realizar el reclamo antes la persona que ofreció el alquiler a través de carta documento o por nota firmada solicitando su constancia de recepción y mantener todos los documentos originales vinculados a la contratación y entregar siempre fotocopias en caso de ser requeridas.

Para reclamos se puede contactar a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (0800-666-1518), Ministerio de Turismo de la Nación (0800-555-0016), Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires (Calle 53 N 510 - CP 1900. +54 (0221) 429-4038); y Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (Tel: 0-800-222-5262).

“En caso de arribar a destino y no encontrar inmueble alguno -el clásico caso de quien alquila un médano o una bonita parcela en medio del mar-, es importante realizar la denuncia de inmediato en la sede policial más próxima. Lo mismo opera para casos en que el inmueble se encuentra ocupado por otro inquilino ya que el caso de alquileres múltiples es más frecuente de lo que se cree”, aconsejaron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense.