Luciana Aymar, embarazada de siete meses (Foto / Instagram @aymarlucha).

Luciana Aymar confirmó que está esperando un hijo junto a Fernando González, extenista chileno con quien lleva tres años de amor. Aymar está instalada en Chile y en febrero dará a luz a un niño.

La deportista contó detalles de cómo atraviesa el embarazo, las expectativas de los últimos meses y también reveló que le costó mucho quedar embarazada.



“Tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer, a principios de 2016. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado. Fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar. Sí te cuento que me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada", confesó.



"Con mi psicólogo argentino hice terapia a la distancia. Buscar un hijo y no lograrlo es una situación difícil no solo para una, sino también para la pareja, porque te altera, no sabés cómo manejarlo. Al principio tenés la ilusión y te decís 'no me voy a estresar, todo va a salir bien', pero después, cuando pasan los meses, te volvés impaciente. Te empezás a cuestionar por qué no sucede, por qué te pasa a vos. Y eso hace que tarde o temprano repercuta en tu salud, incluso a nivel emocional", manifestó.



"Pasé por muchos momentos de tristeza. Para la mujer es muy duro porque es quien pone el cuerpo. Por más que tengas la contención de tu pareja y de tu familia, es una la que atraviesa esa situación. Y en el medio te angustiás porque no se da. Todo este proceso lo llegué a comparar con mi carrera deportiva, porque pasás por muchas emociones distintas todo el tiempo", reveló.

Respecto a la relación con su pareja, reveló: "Nos conocimos en 2014 y recién salimos dos años después. Me gusta pensar que un poco fue el destino el que nos unió, por algo no nos cruzamos antes. Después, lo que me llevó a querer conocer más a Fernando fue su historia. Y me encantó. No quiero decir que me enamoré a primera vista, pero algo de eso hubo. Él me cautivó desde el primer momento. Siempre había admirado su carrera, me parecía un deportista enorme y cuando lo descubrí como persona, me pareció increíble. Un buen tipo".



“Lo maravilloso fue que enseguida nos entendimos. Supimos comprender nuestros momentos, nuestros espacios. Los dos somos sumamente independientes; nos gusta la soledad. Yo no necesito una persona que esté conmigo las 24 horas, sofocándome. Y nos entendemos cuando él quiere estar solo, cuando quiere viajar solo, cuando yo viajo sola", manifestó.



"Sabemos que estamos formando una familia pero también entendemos que somos dos personas independientes. Para mí fue muy difícil encontrar una persona así. De hecho, él fue el primero. Cuando sos deportista de alto rendimiento es muy difícil estar en pareja porque ponés tu actividad por encima de todo y no cualquiera te entiende. Fer, en ese sentido, me supo entender por completo”, explicó.



“No sé, ni lo hablamos; el casamiento nunca estuvo dentro de mis prioridades. Y supongo que eso le habrá gustado también de mí, que no le dije: ‘Si no nos casamos, si no tenemos hijos, no vamos a ningún lado’. Si el día de mañana él me propone casamiento o llegamos a tocar el tema, lo pensaré como lo hice con la maternidad”, cerró.