Un avión con seis pasajeros y tres tripulantes a bordo, debió aterrizar de emergencia sobre un campo, a pocos kilómetros de la localidad de Otamendi, cercana a la ciudad balnearia de Mar del Plata, luego de haber sufrido un desperfecto en sus motores, pero sus ocupantes resultaron ilesos.

La aeronave, un Cessna 560XLS Citation Excel, matrícula LV-FQD, había partido poco después de las 7 desde el aeropuerto de San Fernando y tenía como destino la estancia "La Venancia", cuyos propietarios viajaban precisamente en el avión.

El vuelo se desarrollaba en condiciones meteorológicas adversas, que obligaron al piloto a sobrevolar la Bahía de Samborombom, unos cuantos kilómetros al este de su ruta original, cuando alrededor de las 8,30 se manifiesta lo que en la jerga aeronáutica se denomina como "apagón de llama del motor", en las dos unidades propulsoras.

“Zafamos”. Así resumió la maniobra que evitó la tragedia Norberto Barrera, el piloto del avión que hoy aterrizó de emergencia.

En un audio, el piloto, de 60 años, contó que la aeronave sufrió un “doble engine flameout”, lo cual en la jerga aeronáutica significa un “apagón de llama” del motor. “Lo motores se trancaron, ambos y no podíamos reencenderlos en vuelo”, continuó la explicación.

Y relató: “Veníamos en descenso para la estancia ‘La Venancia‘, tuvimos que buscar un descampado porque Mar del Plata se había cerrado, con 1100 metros de visibilidad y lluvia y sin dos motores no podíamos ir y tuvimos que ir a buscar un campo”.

En el accidente intervino la sede central de la Junta de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) que ahora investiga las causas del siniestro y evalúa las condiciones en las que quedó la aeronave, antes de su remoción del lugar.