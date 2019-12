Se cumple un año de las denuncias realizadas por abuso sexual al pediatra Alberto Cirulnilk, la mayor parte de ellas fueron realizadas por ex alumnos de la escuela comunitaria judía ORT.

Malena Filmus, hija del diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Daniel Filmus, denunció junto a otros dos hombres a un ex médico de las escuelas judías ORT y Tarbut por presunto abuso sexual y corrupción de menores.

En los casos de Leandro Koch y Malena, denunciaron que los abusos por parte de Alberto Cirulnik se produjeron en el consultorio médico de la escuela ORT cuando el primero de ellos tenía 13 años y asistía a la sede de Yatay, y la hija de Filmus 14 e iba a la sede Montañeses del mismo colegio.

Por su parte, Darío Schvartz también era estudiante de ORT aunque denunció que padeció los abusos fuera de la institución.

A un año del hecho, surge una nueva denuncia contra el pediatra. El nombre del denunciante no fue revelado, sólo es conocido por su inicial G. y detalló su padecimiento en el cuál el pediatra le bajó lo pantalones y le examinó los genitales.

"Vos te masturbás mucho, ¿no? Porque tenés los testículos y el pito todos arrugados", recuerda que le dijo. G. no habló de lo que había pasado con nadie, ni siquiera con su terapeuta.

"A esa edad, la vida de un chico es primero los padres y después la escuela. Y si en la escuela, donde te dejan tus padres, viene un lobo feroz que hace lo que quiere con vos y encima el colegio no hace nada...", reflexionó.

"Lo primero que hice fue escribir a la página web de la ORT. Me llamó una señora una sola vez pero no se comunicó más. La escuela tiene recursos, por lo menos debería ofrecer profesionales para tratarnos. Necesito apoyo terapéutico. No hubo solidaridad con las víctimas. Yo soy judío y esperaba eso de ellos", lamenta G.

Nadia Rivas, abogada de los primeros denuncianteshabló sobre el estado actual de la causa: "Estamos satisfechas con la resolución favorable del juzgado 41, que determinó que los hechos no estaban prescriptos. Ahora, la defensa apeló y el 22 de febrero tendremos la audiencia en la que nosotras vamos a defender nuestra postura, con las mismas consideraciones que expuso el juzgado de instrucción".

Rivas no descarta solicitar nuevamente un pedido de prohibición de salida del país para Cirulnik que les fue denegado en la primera oportunidad.