Sergio Berni, presentó el Operativo Sol 2019- 2020, Canal 26

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, presentó el Operativo Sol 2019- 2020 en un acto realizado en Mar del Plata y les pidió a los jefes de la Policía "que estén permanentemente cuidando a cada uno de los efectivos y que les trasmitan, no solamente su experiencia, sino también esa pasión por llevar adelante esta profesión".



Durante el acto, Berni estuvo acompañado por su par de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.



"No tengo dudas que, gracias al compromiso, entrega, responsabilidad y vocación de servicio, cuidaremos a los turistas para garantizarles paz y tranquilidad", indicó el funcionario bonaerense.



En este sentido, Berni aseguró que "los efectivos policiales afectados al despliegue contarán con los recursos materiales y tecnológicos necesarios" para prevenir accidentes y luchar contra el delito en más de mil kilómetros costeros y 40 localidades.

Your browser does not support the video element.

El Operativo Sol abarca la Costa Atlántica y Sudeste bonaerense (Tandil, Bahía Blanca, Tres Arroyos), en el que estarán afectados más de 12.500 numerarios de la Policía provincial.

Noticias relacionadas

También se contará con 1.110 medios logísticos afectados, que incluye 200 autos, 505 camionetas, 311 motos, 47 móviles (camiones, combis, autobombas, camionetas), 40 cuatriciclos y UTV, dos helicópteros, 124 caballos y canes antinarcóticos. El desempeño del personal policial será auditado por la unidad de Control Disciplinario.

En el acto, que se llevó a cabo en la Plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata, estuvieron presentes también el subcoordinador General Operativo a cargo de la Superintendencia General de la Policía, comisario General Daniel García; intendentes de la región, autoridades policiales y funcionarios provinciales y comunales, entre otros.​