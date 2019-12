Intento de entradera y escape en Villa Devoto, CANAL 26

Delincuentes intentaron hacer una entradera en un edificio de Villa Devoto pero, por la intervención de los vecinos, quedaron atrapados y debieron escapar.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble se ve que los dos ladrones bajan de un auto que estaciona en la esquina. Con una barreta, uno de ellos intenta abrir la puerta de vidrio, mientras el otro, que lleva unos anteojos de sol que le cubren toda la cara, toca el timbre para disimular su objetivo.

Después de varios intentos uno de los delincuentes logró forzar la cerradura y ambos entraron al edificio. Uno subió las escaleras y le hizo señas al otro para que estuviera en silencio. Sin embargo, en una maniobra inesperada, se les cerró la puerta de calle y los dos quedaron atrapados en el edificio en medio de los gritos de los vecinos que pedían que se llamara a las Policía.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

En las imágenes se ve que salieron corriendo pero como no pudieron abrir la puerta, la rompieron, estallando los vidrios sobre ellos.

En una de las cámaras de seguridad se ve que escapaban corriendo y subían al auto que los estaba esperando en la esquina junto a dos cómplices.