El congelamiento de las tarifas de los servicios públicos en la ley de Emergencias que se aprobó en el Congreso había dejado afuera al transporte público. El gobierno nacional decidió sumarlo al paquete y anunció que los costos del transporte público se mantendrán al valor actual por 120 días.



Durante la conferencia de prensa, Mario Meoni, ministro de Transporte, explicó que durante ese tiempo se analizará la política de subsidios y que respecto del interior del país “las provincias toman sus medidas, nos estamos reuniendo con ellos, pero no podemos decidir sobre ellos. Nosotros estamos trabajando sobre la base de un costo único de boleto. Vamos a establecer un costo de boleto nacional y de costo nacional, estamos trabajando una tarifa plana nacional y que cada municipio y provincia tiene el derecho de asumir si cobra por abajo o por arriba”.

Your browser does not support the video element.



"Estamos revisando todo el sistema de tarifas, hay muchos desequilibrios de costos entre las provincias. Queremos evitar las distorsiones y que haya una política más transparente. Buscamos recomponer el bolsillo de todos los argentinos. Queremos una política más transparente", expresó.

Noticias relacionadas

Cafiero sobre el costo fiscal de extender congelamos por 120 días: "No debería moverse mucho. Llamamos a que prime el espíritu colaborativo. Que las empresas colaboren y sean parte de estabilizar y tranquilizar".

Cafiero, sobre posible bono a trabajadores: "Lo que se está pensando es generar aumentos de suma fija en el sector privado y público, y que vayan a cuenta de futuros aumentos o paritarias. No hay fecha para el anuncio, la negociación está abierta".

Para finales de 2019 el ministro de Transporte, Meoni, había comenzado una ronda de reuniones con sus pares de las provincias para intentar llegar a un acuerdo que se traduzca en una política de no aumento de los boletos del transporte público. En el último Boletín Oficial de 2019, el funcionario ya había dado la primera señal del anuncio que llegó de hoy.

Your browser does not support the video element.

Mediante la Resolución 842/2019 se estableció que se extendía la vida útil de los colectivos que por ley sólo puede circular durante 10 años. Ahora, y como parte de la negociación con los transportistas se dispuso que “los vehículos de Autotransporte de Pasajeros de Carácter Interurbano, Turismo e Internacional, modelos años 2007, 2008 y 2009, podrán prestar servicios hasta el día 31 de diciembre de 2020, siempre que aprueben la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), cuyo certificado tendrá una vigencia de CUATRO (4) meses".

Asimismo, las unidades modelos 2008 y 2009 “podrán continuar prestando servicios hasta el vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), siempre y cuando esta última haya sido aprobada con anterioridad al día 31 de diciembre de 2020”.