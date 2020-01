La humorista Fátima Florez estuvo en "Me Gusta la Tarde" por CANAL 26 y ahí se confesó al hablar de todo: su exitosa temporada en Mar del Plata, su deseo de ser mamá y la polémica con Antonio Gasalla.



"La temporada arrancó bárbara, estamos con doble función y agradecida por el público fiel y a los que se suman" comenzó la artista que se encuentra realizando “Fatima es mágica” en el Teatro Roxy del Centro de Arte, ubicado en San Luis 1752.

Noticias relacionadas

"Este año se encuentran con un mega show con un equipo sensacional con músicos en vivo, unos vestuarios increíbles. Estoy saliendo y entrando en el escenario que lo hace muy dinámico. Hay muchos personajes y seguimos regalando dinero", contó.

Your browser does not support the video element.

"Es un clásico nuestro devolverme a la gente cariño con sorteos de dinero y regalos. A la salida también hacemos fotos y se convierte en una fiesta. El bloque político es fuerte con Cristina, Vidal, Macri donde hacemos un ida y vuelta muy divertido. Estamos felices con lo que hacemos en el escenario, se ve mucho movimiento y puedo decir que será una muy buena temporada", agregó sobre su show.

"No tengo tiempo en mirar al costado para ver como le va al otro, todos venimos a trabajar y con ganas. Todos queremos que nos vaya bien, yo estoy focalizada en lo mío", dijo sobre la supuesta envidia de colegas sobre su éxito.

Your browser does not support the video element.

"Comparto el teatro con Gasalla, nadie de su equipo vino a quejarse por el sonido. Eso lo escuché por el periodismo por este episodio pero no tengo idea si es verdad", reveló sobre el rumor de que Antonio Gasalla se quejó del sonido de la obra y dijo sobre el episodio que tuvo el capocómico con una cronista que "el respeto es primordial, prefiero no meterme en estos temas. Pero no quiero meterme además de decir esto porque me duele".

Your browser does not support the video element.



"Las ganas de ser mamá las tengo siempre, dejo todo en las manos de Dios. Dejo que Dios guíe mi vida", expresó y comentó sobre el método que eligiría para ser madre: "estoy abierta a todo", reveló sobre su deseo de ser mamá.