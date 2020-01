La búsqueda del joven de 17 años que desapareció tras el triple crimen de la localidad bonaerense de Melchor Romero llegó a su fin luego de que fue encontrado.

Exequiel Sanso se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de enero, cuando ocurrió el brutal triple homicidio en una casa de 523 entre 164 y 165. El adolescente era buscado intensamente por la Policía y su testimonio podría ser clave para la investigación. Fuentes policiales confirmaron que el joven fue encontrado en las inmediaciones de la bahía de Samborombón.

Marcelo Martini, el fiscal (UFI Nº 3) que instruye en la causa, dio la orden de buscar al chico identificado como "Exequiel" para que "explique por qué no estaba en el lugar donde vivía" en el momento del triple crimen.



El 1 de enero fueron encontrados tres cuerpos en una vivienda ubicada en la calle 523, entre 164 y 165, de la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el oeste del partido de La Plata, sin que haya pistas sobre el autor de la masacre.



Allí estaban los cuerpos de Alma Manino, una niña de 5 años (descuartizado adentro de una bolsa), de su abuela, Graciela Holsbak, y el de su pareja, Raúl Marino, que estaba decapitado y envuelto en una frazada.



Con la instrucción de Martini, la Policía bonaerense inició una investigación para dar con el paradero del cuarto habitante de la vivienda, al que los vecinos señalaron como "Exquiel" de unos 17 años.

En declaraciones a la agencia NA, el fiscal de la causa aclaró que el joven no es buscado como sospechoso del triple crimen sino como aportante de información sobre lo que pudo haber pasado en su casa el 1 de enero.



Martini dijo no entender por qué el joven escapa de las autoridades y señaló que la Policía está cerca de poder dar con él para que declare y aporte información que podría ser importante para la causa.



El domingo más de cien policías realizaron un extenso rastrillaje que comenzó pasado el mediodía en 527 y 175 y culminó cerca de las 21:00 en 38 y 177, en el barrio La Emilia, por donde habría deambulado el joven en los últimos días.



Enmedio del rastrillaje los agentes policiales observaron a un joven con características similares a las del buscado, pero el mismo escapó tras escuchar la voz de alto y en la carrera perdió una gorra que ahora está siendo examinada.

Vecinos de la zona reportaron al 911 que el fin de semana habían visto a un joven con el torso desnudo atravesando el monte de la zona.