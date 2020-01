Cámara Diputados de Buenos Aires, NA.

El Senado bonaerense aprobó el proyecto de ley impositiva con modificaciones. La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley impositiva 2020 con modificaciones, por lo que fue enviado a la Cámara baja para su aprobación.

El Frente de Todos, con el apoyo de la oposición, logró sancionar la ley impositiva en la Legislatura bonaerense. La segunda versión del proyecto que envió Axel Kicillof fue aprobada en la Cámara de Diputados y luego pasó al Senado, donde se le realizaron cambios y, finalmente se aprobó. Ahora el documento vuelve a la Cámara baja donde recibirá la sanción definitiva.

La sesión en el Senado estuvo cargada de tensión ya que el oficialismo le reprochó a Juntos por el Cambio las modificaciones que se realizaron y que fueron votadas por la mayoría opositora. Claro está, fueron reclamos a la gestión de María Eugenia Vidal y a la cantidad de contribuyentes bonaerenses que abarcaba el proyecto de ley.

En su defensa, el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, dijo: “Votamos una ley impositiva sin Presupuesto. Esto nos obliga a tener mayor responsabilidad y equilibrio. Esta Ley contiene progresividad, nosotros lo celebramos, lo hicimos durante 4 años, pero hay que remarcar que inicialmente, cuando fue enviada la ley por el Ejecutivo, entendíamos que lo que no tenía era la progresividad necesaria”.

El legislador del Frente de Todos José Luis Pallares lo cruzó de inmediato diciendo que "si el sentido progresivo a la ley se la dio la oposición, yo estoy mirando otro canal".

Y a continuación, sentenció contra la oposición: "Hoy la oposición demostró que vuelve a estar del lado de los que más poder tributario tienen y no de los sectores que tienen menos recursos".

En horas más tempranas, la Cámara de Diputados le había dado este miércoles media sanción al proyecto de Ley Impositiva impulsado por el gobernador Axel Kicillof.



El debate duró menos de media hora y terminó con una votación favorable para el oficialismo. Ahora, tras la aprobación del Senado, el proyecto con modificaciones regresa a Diputados para la sanción definitiva.

PROYECTO ORIGINAL



Ingresos Brutos: Establecía un alícuota del 2,5% de Ingresos Brutos para la venta minorista TODO tipo de productos.

Ingresos Brutos: La ley preveía un aumento de la alícuota para los servicios jurídicos, notariales y contables que la llevaba de 3,5% a 4,5%.

IIBB: Fabricación de medicamentos: Se incrementaba del 1,5 % del año pasado al 3,5%.

IMPUESTO AUTOMOTOR: Las alícuotas propuestas podían generar hasta un 100% de aumento respecto a lo pagado el año pasado.

TASA EXTRAORDINARIA



ACTIVIDADES PORTUARIAS: Se crea una tasa por tonelada cargada(93$) o descargada (273$) de cada puerto bonaerense y 46$ por tonelada de mercadería removida durante el mes.

IMPUESTO INMOBILIARIO: Un 50% de las partidas, lo que representa 2.600.000 propiedades de la Provincia sufrían aumentos de hasta 75%.

Establecía un monto no imponible para micro PYMEs de 7.200.000$.

PROYECTO REFORMADO

IIBB: Se logro una reducción al 1,5 % para los casos de venta minorista de lácteos, huevos, pan, productos de almacén, kioscos, frutas y verduras cuando no superen los 2 millones de ingresos totales (gravados, no gravados y exentos).

IIBB: Se logro una reducción de la alícuota de ingresos brutos servicios jurídicos, notariales, contables de 4,5 % a 3,5%.

IIBB: Se logro reducir a 1,5% la alícuota para fabricación de medicamentos de uso humano, volviendo al porcentaje de los últimos años.

AUTOMOTOR: se logró que el aumento no pueda superar en un 55% a lo pagado durante el año 2019. Se logró además que los municipios recuperen íntegramente el cobro de las patentes del año 2009.



TASA EXTRAORDINARIA



ACTIVIDADES PORTUARIAS: Se logro reducir la tasa por tonelada cargada (46,50$) o descargada (139$) de cada puerto bonaerense y 23$ por tonelada de mercadería removida durante el mes.



IMPUESTO INMOBILIARIO: Se logro que solamente el 10% de las partidas paguen un 75%, con la posibilidad de recibir el beneficio por el pago anual de abonar como máximo un 55% más que el año anterior.



Se logró aumentar el beneficio por el pago anual del Impuesto inmobiliario del 20% al 25% para todas las categorías y para la planta urbana y rural.