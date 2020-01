Captura del video de la golpiza.

Un joven fue brutalmente golpeado en una fiesta al aire libre en Punta del Este y el momento de la agresión, quedó regirstrado en un video que se viralizó en cuestión de minutos por las redes sociales y causó la indignación de los usuarios.

En la grabación, se puede ver como en una breve discusión de un grupo de chicos con amigos suyos, el agredido, que trata de esperar, es golpeado desde atrás por otro sujeto, a traición, y cae al suelo.

Varios usuarios aportaron datos hasta que llegaron a quien lanzó el golpe, identificado como Giano Bernardi. El agresor sufrió un fuerte repudio en las redes sociales pero no fue detenido.

En el video se observa como Bernardi primero habla con un amigo y luego le anticipa a una chica que lo acompaña lo que piensa hacer. “Una sola” le dice e inmediatamente después golpea brutalmente a Alejo Iturrieta. La música electrónica continuó sonando de fondo, mientras el joven agredido se desvaneció.

El joven agredido tuvo que ser traslado de urgencia a Buenos Aires y operado por una fractura en la mandíbula. El agresor, Giano Bernardi, sufrió un fuerte repudio en las redes sociales pero no fue detenido.