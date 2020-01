Momento en el que misil impacta contra avión ucraniano

Se difundieron imágenes que abonan la teoría del gobierno estadounidense y confirmada por el jefe de Estado canadiense Justin Trudeau que indica que la aeronave habría sido derribada, por error, por la teocracia islámica.

El video mostraría el momento en el que el misil impacta el avión, lo que causa una explosión ampliamente visible desde el suelo.

Pocos segundos después, se escucha un fuerte ruido que parece ser resultado de la caída. Según consignó The New York Times, que confirmó la veracidad del video, el avión no explotó en el momento sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó poco después.

Inicialmente, las autoridades iraníes aseguraron que el siniestro, en el que murieron los 176 pasajeros a bordo, había sido producto de una falla mecánica. No obstante, poco tiempo pasó para que tanto representantes de la comunidad internacional comenzaran a esbozar otras teorías, entre las que se encuentra el impacto de un misil.

La información fue confirmada por la tarde del jueves por el Trudeau: “La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní. Puede que esto no haya sido intencional. Pero refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva y creíble para determinar la causa de la caída”.

De acuerdo a un informante del Pentágono, el sistema anti-aéreo iraní aún estaba activo en las zonas sensibles del país, dado que temía represalias instantáneas por parte de Estados Unidos a los ataques a dos de sus bases que habían tenido lugar horas antes.