Claudio Santa María sobre enfermedad de Lyme

El doctor Claudio Santa María dio detalles de la enfermedad de Lyme que padece el cantante Justin Bieber.

“Es una enfermedad muy rara para nosotros pero muy frecuente en Estados Unidos. La transmite una garrapata, que es una pequeña pulga, cuyo tamaño es similar a una semilla de sésamo, y la gente se contagia en el campo, cuando anda de paseo o haciendo actividades al aire libre”, inició.

“La garrapata se aloja sobre las hojas de los árboles esperando que pase un animal o una persona. Se posa sobre la piel y se aloja debajo de las axilas, en la ingle y comienza a chupar la sangre sin que el paciente lo note y el peligro es que te pasa una bacteria. Lleva ese nombre porque en 1975, mucho jóvenes de la ciudad de Lyme, comenzaron a sufrir una artritis reumatoidea. Cuando empezaron a estudiarlos, notaron que eran picados por esta garrapata y todos se encontraban en el mismo sitio”, comentó.

“La enfermedad tiene tres momentos. Los primeros días se presenta con fiebre, dolor de cabeza, malestar general y, el 80% de los pacientes, presenta una especie de “escarapela” en el lugar donde picó la garrapata. La enfermedad prosigue y, tras un mes o dos, se va complicando el corazón, los pulmones, los intestinos, las articulaciones y los huesos y vas teniendo un síndrome de decaimiento y el cuadro se complica cada vez más”, amplió.

“La buena noticia es que tiene tratamiento, con un antibióticos, pero lo negativo es que es de difícil diagnóstico, ya que debe pasar por un análisis de sangre para poder identificarlo”, cerró.