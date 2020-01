Son más de 300 los electores de la crítica que escogen estos premios.

La 25ª entrega de los Critics’ Choice Awards será transmitida en vivo, desde The Barker Hangar, en Santa Mónica, California, el domingo 12 de enero por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original). La cita es a las 21hs. de Argentina.

El actor Taye Diggs (la estrella de la serie All American) será el anfitrión de la noche por segunda vez consecutiva, luego de conducir la ceremonia en 2019. Eddie Murphy, que está nominado a "Mejor Actor" por su protagónico en Mi nombre es Dolemite recibirá el premio "Lifetime Achievement Award" a su trayectoria.

Taye Diggs será el conductor de la edición 25 de los Critics´ Choice Awards.

Más de 300 críticos de radio, televisión y sitios web de Estados Unidos y Canadá, organizados en la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association), se reúnen para reconocer lo mejor del cine y la televisión de la última temporada.

Este año, El irlandés es la película favorita gracias a sus 14 nominaciones, incluidos los rubros de "Mejor Película", "Mejor Actor" (Robert De Niro), "Mejor Actor Secundario" (Al Pacino y Joe Pesci), "Mejor Director" (Martin Scorsese), "Mejor Edición", "Mejor Diseño de Vestuario" y "Mejores Efectos Visuales".

En televisión, la miniserie "When They See Us" fue la más nominada, con 6, seguida por This is Us y Schitt’s Creek (5). Con 4 nominaciones quedaron varias: Barry, Chernobyl, Fleabag, Fosse/Verdon, Game of Thrones, The Crown, The Good Fight, Unbelievable y Watchmen.

Netflix volvió a picar en punta con 61 nominaciones entre películas y series -aunque después de los Globo de Oro, está claro que eso no garantiza más premios-. Mientras que HBO recibió 33, Amazon obtuvo 14 y NBC consiguió 12.