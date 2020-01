Rob Macaire, embajador británico en Irán.

El Gobierno del Reino Unido informó de la detención de Rob Macaire, embajador de Reino Unido en Irán por organizar y participar en las protestas en Teherán este sábado.

Noticias relacionadas

De acuerdo a la agencia Tasnim, el funcionario “asistió a la manifestación y participó en la organización, incitación y también lideró algunas acciones radicales", por lo que "fue detenido durante varias horas”.

Protestas en Irán, REUTERS.

Una manifestación de estudiantes fuera del edificio de la Universidad Amir Kabir en la capital iraní, que se reunieron para honrar a los fallecidos en el accidente del avión ucraniano, resultó en un mitin que exigía la renuncia y el enjuiciamiento de los responsables del desastre, según el medio.



El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, calificó la detención del diplomático británico como una "violación flagrante del derecho internacional" e insistió en que Macaire fue arrestado sin ningún "motivo o explicación".

"El Gobierno iraní se encuentra en un momento de encrucijada. Puede continuar su marcha hacia el estatus de paria con todo el aislamiento político y económico que conlleva, o tomar medidas para reducir las tensionesy emprender un camino diplomático hacia adelante", explica el comunicado oficial de Raab.

Your browser does not support the video element.

Irán reconoció que el avión ucraniano que se estrelló el pasado miércoles fue derribado por sus Fuerzas Armadas, aunque aseguró que se trató de un "error humano imperdonable" en medio de la crisis causada por el "aventurerismo estadounidense".

"La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que, lamentablemente, los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes", señaló el presidente persa, Hassan Rouhani.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario asiático remarcó que "las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable".