Lara Bernasconi.

Tras el escándalo por el video en el que un cordero es arrojado a la pileta de su casa desde un helicóptero, Lara Bernasconi ahora es blanco de las burlas en las redes sociales al difundirse una foto.

Luego de que se conozca que la vivienda pertenece al empresario Federico Álvarez Castillo, donde vive junto a su esposa, Lara Bernasconi, trascendió una imagen de la modelo en la que se la ve colgando de un helicóptero.

La postal de 1996 se transformó en una pesadilla para la modelo, debido a que sonríe agarrada de los patines de aterrizaje del tipo de aeronave que tantos disgustos le está dando en estos días. “¡¡¡¡20 años atrás!!!! ¡¡¡Una de las producciones en que mejor la pase!!! Gracias @santiturienzo y @sofiadelger”, escribió la pareja de Federico Álvarez Castillo en su cuenta al rememorar la imagen en 2016.

La publicación tiene fecha del 11 de noviembre de 2016 pero adquirió notoriedad recientemente a causa de los sucesos que ocurrieron en el último tiempo. No obstante, la mediática detalló que se trata de una sesión de fotos aún más vieja.

Tras varios días de incertidumbre, Eduardo “Pacha” Cantón se presentó ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay para declarar por el incidente que lo tuvo como protagonista por el lanzamiento de un cordero a una pileta en una casa de Punta del Este y contó que fue el responsable del hecho.

"Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón", fue la frase del "Pacha" a las autoridades, al tiempo que reconoció que estaba en la aeronave Robinson 44 junto al piloto Carlos "Chopo" Cano, que podría recibir sanciones por el hecho.