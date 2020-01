El elenco de "Parásito" de festejo, REUTERS.

Joaquin Phoenix y Renee Zellweger se llevaron el domingo los premios al mejor actor y actriz de película otorgados por el Sindicato de Actores (SAG), considerados un barómetro de la temporada de reconocimientos que termina con los Oscar el próximo mes.

Phoenix ganó el premio por su actuación en la historia del villano de los cómics "Joker", mientras que Renee Zellweger triunfó por su rol como "Judy" en el drama biográfico sobre la cantante y actriz Judy Garland.

Joaquin Phoenix, REUTERS.

El film surcoreano "Parasite", en tanto, ganó el premio al mejor elenco de película, una comedia/thriller sobre divisiones de clases que superó en la categoría a contrincantes como "Bombshell", "The Irishman," "Jojo Rabbit" y "Once Upon A Time in Hollywood".

El director Bong Joon Ho dijo que el triunfo le hizo pensar que "tal vez no hemos creado una película tan mala".

Renee Zellweger, REUTERS.

"Me siento muy honrado de recibir este premio. Nunca olvidaré una noche tan hermosa", dijo a través de un intérprete.

Brad Pitt y Laura Dern se llevaron los premios como mejor actor y actriz de reparto. Pitt ganó por su sólida interpretación de un doble de riesgo en "Once Upon a Time in Hollywood", mientras que Dern lo hizo por su interpretación de una despiadada abogada de divorcios en el drama de Netflix "Marriage Story".

Brad Pitt, REUTERS.

Ambos también habían ganado Globos de Oro a principios de este mes.

"Fue un papel difícil", bromeó Pitt. "Un tipo que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa. Fue un gran esfuerzo", dijo entre risas, refiriéndose a su propia vida como un rompecorazones de Hollywood dos veces divorciado.

Laura Dern, REUTERS.

"The Marvelous Mrs Maisel" se llevó el premio al mejor elenco televisivo en el segmento comedia, pero la actriz Alex Borstein dijo que el premio debería haber sido para la peculiar comedia británica "Fleabag".

Elenco de The Marvelous Mrs Maisel, REUTERS.

"Esto no tiene sentido", dijo una sorprendida Borstein. "Esto es un error, pero gracias", dijo por su parte la protagonista Rachel Brosnahan.

Jennifer Aniston, REUTERS.

Momentos antes, la creadora de "Fleabag", Phoebe Waller-Bridge, aceptó la estatuilla como mejor de actriz de comedia televisiva, en un año de múltiples premios para el programa.

Elenco de The Crown, REUTERS.

"Todo esto ha sido un sueño y si me despierto mañana y descubro que ha sido solo eso, gracias. Ha sido el sueño más hermoso", dijo Waller-Bridge.

Los premios SAG, que se centran exclusivamente en las actuaciones, son vistos como un indicador del éxito de los Oscar porque los actores forman el mayor grupo de votación en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

PELÍCULA



Actriz: Renée Zellweger, "Judy"

Actor: Joaquin Phoenix, "Joker"

Elenco: "Parasite"

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, "Marriage Story"

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, "Érase una vez ... en Hollywood"

Elenco dobles de riesgo: "Avengers: Endgame"

TELEVISIÓN

Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs.Maisel"

Actriz en una serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Elenco de serie de comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Actor en una serie dramática: Peter Dinklage, "Juego de tronos"

Actriz en una serie dramática: Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Elenco de serie dramática: "The Crown"

Actor en una película de TV o mini serie: Sam Rockwell, "Fosse / Verson"

Actriz en una película o mini serie de televisión: Michelle Williams, "Fosse / Verdon"

TV Dobles de riesgo: "Juego de tronos"