Un accidente en helicóptero terminó con la vida de la leyenda del básquet.

Kobe Bryant, que ganó cinco campeonatos de la NBA con Los Ángeles Lakers y era considerado una de las mayores estrellas de la historia del baloncesto, falleció el domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en California.

Noticias relacionadas

Otras ocho personas, entre ellas la hija de 13 años de Bryant, perecieron en el siniestro, ocurrido en un terreno remoto alrededor de las 10.00 hora local (1800 GMT) de la mañana, a unos 65 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, informaron autoridades.

Your browser does not support the video element.

Los informes del periódico Los Angeles Times dieron cuenta que "había condiciones de niebla en las colinas sobre Calabasas", uno de los presumibles motivos por los cuales la máquina Sikorsky S-76 chopper cayó a tierra.

Volar en helicóptero era habitual para Kobe, que incluso se movía por ese transporte cuando era jugador de los Lakers.

Las investigaciones preliminares dan cuenta de una densa neblina en el momento del accidente. En ese sentido, Los Angeles Times dio más información.

En principio, Bryant, campeón olímpico con el seleccionado de los Estados Unidos en Beijing 2008 y Londres 2012, se dirigía hacia la conocida 'Mamba Academy', el centro de entrenamiento deportivo para jóvenes atletas que él mismo había ideado a fines de 2018.

Gianna, la hija de Bryant, viajaba en el aparato junto a una compañera de su equipo de baloncesto, según NBC News.

"Este momento nos deja luchando para encontrar palabras que puedan expresar la magnitud del impacto y la pena que sentimos todos ahora. Tengo a toda la familia de Kobe en mis oraciones en este momento de dolor inimaginable", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en un comunicado.

Aficionados impactados se reunieron al exterior del estadio Staples Center de Los Ángeles en torno a una corona de flores con el mensaje: "Kobe te queremos. RIP". Algunos lloraban y otros dejaban flores y zapatillas de baloncesto en el lugar.

Equipos de rescate apagaron las llamas en el lugar del siniestro, según el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles, que publicó una fotografía de un camión de bomberos y humo saliendo de unos arbustos en una quebrada.

Your browser does not support the video element.

Bryant era conocido por desplazarse en helicóptero desde sus días como jugador estrella de Los Ángeles Lakers, cuando acudía a los partidos en un Sikorsky S-76, señaló el sitio web de celebridades TMZ.

"No hay palabras para expresar mi dolor por esta tragedia en la que pierdo a mi sobrina Gigi y a mi hermano @kobebryant. Te amo y te vamos a extrañar", dijo en Twitter su excompañero de los Lakers Shaquille O'Neal, con quien Bryant ganó tres títulos de la NBA.

La Administración Federal de la Aviación identificó el aparato siniestrado como un Sikorsky S-76, indicando en un comunicado que investigará el accidente junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo: "Fue uno de los jugadores más extraordinarios en la historia de nuestro deporte, con logros que son legendarios".

Bryant jugó sus 20 años como profesional en la NBA en los Lakers, ganando cinco títulos y disputando en 18 ocasiones el partido de las estrellas, el All-Star.

Era el tercer máximo anotador de la historia de la liga con 33.643 puntos, hasta que LeBron James le pasó el sábado.

Conocido como la "Mamba Negra", se convirtió en elegible para entrar en el Salón de la Fama este año. Es seguro que será reconocido con este galardón de forma póstuma durante el año.

Bryant y su mujer, Vanessa, tenían cuatro hijas: Gianna, Natalia, Bianca y Capri, que nació en junio de 2019.

El aura de estrella de Bryant se trasladó también al mundo del espectáculo y alternaba con sus estrellas en Los Ángeles. En 2018 ganó un Oscar por su cortometraje animado "Dear Basketball".

Bryant y su esposa comenzaron los trámites de divorcio en 2011, tras 10 años de matrimonio, pero la pareja dijo en 2013 que se había reconciliado.

El padre de Bryant, Joe "Jellybean" Bryant, también jugó en la NBA, y Kobe dejó claro desde una edad muy temprana que superaría los logros de su progenitor.

Nacido en Filadelfia, pasó directamente de la escuela secundaria a la NBA, saltándose la universidad. Como apenas tenía 17 años, sus padres tuvieron que firmar también su primer contrato con los Lakers y jugó su primer partido vestido de oro y púrpura tras cumplir 18 en 1996.

También ganó dos medallas de oro olímpicas con la selección de Estados Unidos en 2008 y 2012.

Se retiró tras la temporada 2015-2016 por sus recurrentes lesiones. En los últimos años se había centrado en la filantropía y varias incursiones en los negocios.